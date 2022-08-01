Труп мужчины выловили из реки Волхов в Ленобласти

Труп мужчины выловили из реки Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области снова нашли утопленника. Тело неизвестного мужчины обнаружили 1 августа 2022 года в реке Волхов в районе деревни Пороги. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня в реке Волхов в районе деревни Пороги замечено тело неизвестного мужчины. На место отправились спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, - рассказали в службе.

Тело мужчины извлекли из реки и доставили на берег. После его передали сотрудникам полиции, чтобы они установили личность погибшего, а также выяснили причину смерти.

Напомним, что с 18 по 24 июля в Ленобласти были спасены шесть человек, оказавшихся в воде, двое утонули.