Музыкант Юрий Шевчук попросил перенести рассмотрение его дела из Уфы в Петербург

Дело Юрия Шевчука просят перенести в Петербург. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука подал в суд Уфы прошение о переводе слушаний по делу о дискредитации армии в суд Петербурга. Об этом попросил сам Шевчук, постоянно проживающий в городе на Неве.

- Будет решаться вопрос о территориальной подсудности дела и переносе его в Петербург, где Юрий Юлианович живет и работает, в Уфе ему неудобно посещать заседания, - приводит слова адвоката Александра Передрука ТАСС.

Напомним, что изначально дело в отношении Шевчука было заведено в Уфе, где на концерте, по мнению полиции, и произошло правонарушение. Потом материалы направили в Петербург по месту проживания музыканта. Там суд материалы принимать отказался, направив их обратно в Уфу.

Здесь дело приняли к рассмотрению. Первое заседание должно пройти 5 августа. На нем адвокат и будет просить о переносе обратно в Петербург.