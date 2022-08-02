Циклон «Фрида» покидает Петербург и уносит с собой дожди

Дожди уходят из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Циклон «Фрида» покидает Северную столицу. Сильный ливень, шедший в Петербурге весь вечер понедельника и всю ночь на вторник, наконец закончился. Он вызвал подтопления на улицах и привел к нескольким ДТП на мокром асфальте. По оценкам специалистов, за минувшие 12 часов в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Но теперь все почти закончилось.

- Сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температурный фон изменится мало и останется на два-три градуса ниже климатической нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем термометры в Петербурге покажут +20…+22 градуса, по Ленинградской области воздух прогреется до +24. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление поднимется до своей нормы в 760 мм ртутного столба.

В среду будет уже без осадков и немного теплее.