Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за ночь

Треть месячной нормы осадков вылилась на Петербург.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за минувшую ночь. Как и обещали синоптики, дождь лил почти 12 часов, угомонившись лишь к утру 2 августа. Сильнее всего досталось пригородам и южным районам, на которые огромная черная туча наползла раньше всех. Точный объем осадков подсчитали в «Водоканале».
- Максимальное количество выпавших осадков было зафиксировано Колпинском районе – 48,18 мм с интенсивностью 5,32 мм за 20 минут, - сообщает пресс-служба предприятия.
В Пушкинском и Красносельском районах зафиксировали почти 43 мм осадков. А всего, в среднем по Петербургу, в ночь на 2 августа выпало 35,23 мм осадков при месячной норме в 83 мм. Объем стоков, принятых в систему водоотведения, достиг почти 3,5 млн кубометров.
Всего за ночь поступило 126 жалоб от горожан на подтопления на улицах. Сейчас все проблемные места осушены.