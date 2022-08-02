Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за ночь

Треть месячной нормы осадков вылилась на Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за минувшую ночь. Как и обещали синоптики, дождь лил почти 12 часов, угомонившись лишь к утру 2 августа. Сильнее всего досталось пригородам и южным районам, на которые огромная черная туча наползла раньше всех. Точный объем осадков подсчитали в «Водоканале».

- Максимальное количество выпавших осадков было зафиксировано Колпинском районе – 48,18 мм с интенсивностью 5,32 мм за 20 минут, - сообщает пресс-служба предприятия.

В Пушкинском и Красносельском районах зафиксировали почти 43 мм осадков. А всего, в среднем по Петербургу, в ночь на 2 августа выпало 35,23 мм осадков при месячной норме в 83 мм. Объем стоков, принятых в систему водоотведения, достиг почти 3,5 млн кубометров.

Всего за ночь поступило 126 жалоб от горожан на подтопления на улицах. Сейчас все проблемные места осушены.