Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 6:10

Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за ночь

Сильнее всего дождь шел в пригородах и в южной части Северной столицы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Треть месячной нормы осадков вылилась на Петербург.

Треть месячной нормы осадков вылилась на Петербург.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге за минувшую ночь. Как и обещали синоптики, дождь лил почти 12 часов, угомонившись лишь к утру 2 августа. Сильнее всего досталось пригородам и южным районам, на которые огромная черная туча наползла раньше всех. Точный объем осадков подсчитали в «Водоканале».

- Максимальное количество выпавших осадков было зафиксировано Колпинском районе – 48,18 мм с интенсивностью 5,32 мм за 20 минут, - сообщает пресс-служба предприятия.

В Пушкинском и Красносельском районах зафиксировали почти 43 мм осадков. А всего, в среднем по Петербургу, в ночь на 2 августа выпало 35,23 мм осадков при месячной норме в 83 мм. Объем стоков, принятых в систему водоотведения, достиг почти 3,5 млн кубометров.

Всего за ночь поступило 126 жалоб от горожан на подтопления на улицах. Сейчас все проблемные места осушены.