Кратковременные дожди пройдут в Петербурге 2 августа

Дожди заканчиваются. Со среды и до выходных будет сухо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кратковременные дожди обещают синоптики на 2 августа в Петербурге. После ночного ливня, когда на город выпало больше трети месячной нормы осадков, стихия успокоилась. Циклон «Фрида» покидает город, унося с собой тучи в сторону Карелии.

- Сегодня синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью циклона. Местами пройдут небольшие дожди, а температура останется на два-три градуса ниже климатической нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге воздух прогреется до +22 градусов, по Ленинградской области будет от 19 до 24 со знаком плюс. Атмосферное давление окажется близким к норме.

А уже со среды начнется потепление, которое к пятнице поднимет столбик термометра к +28 градусам. Дождей до выходных не будет.