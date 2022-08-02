Плантацию конопли нашли на даче 37-летнего жителя Купчино

Полиция нашла плантацию конопли в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 37-летнего жителя Купчино, который засадил коноплей свой дачный участок, а готовое зелье хранил дома для продажи всем желающим. На сбыте наркотиков его и повязали полицеские.

- В ходе обыска в квартире задержанного на Будапештской улице, оперативники обнаружили почти 300 граммов наркотического средства, электронные весы, упаковочный материал и пакеты с растительным веществом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее оказалось, что квартира - съемная. Ее мужчине сдавала 50-летняя жительница Купчино. У нее дома, на Загребском бульваре, полицейские нашли еще 800 граммов растительного наркотика.

Затем оперативники отправились в Ленобласть, где в садоводстве обнаружили плантацию из 186 кустов конопли, которые заботливо выращивал задержанный ранее петербуржец.

Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков уже возбуждено.