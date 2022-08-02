Огромное нефтяное пятно заметили на Неве у Октябрьской набережной

На Неве заметили нефтяное пятно. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный разлив нефти произошел утром 2 августа на Неве. Большое радужное пятно напротив Октябрьской набережной заметили из своих окон жители домов на проспекте Обуховской обороны. Фото и видео последствий ЧП они опубликовали в соцсетях.

- На Неве крупный разлив бензина в районе улицы Крыленко, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях жители города гадают, откуда могло вытечь топливо или же течением принесло пленку. Отметим, что в паре километров отсюда расположен пассажирский и грузовой речной порт Петербурга.