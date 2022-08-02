СК начал проверку после обрушения балкона и двумя пострадавшими в Петербурге

К выясняет причины обрушения балкона на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Главное следственное управление СК России по Петербургу начало проверку инцидента с обрушением балкона дома на Новочеркасском проспекте. ЧП произошло веером 1 августа, когда на него вышли двое жильцов квартиры, расположенной на четвертом этаже.

- В результате чего пострадали 28-летний мужчина и 24-летняя женщина, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По счастью, плита, которая в прямом смысле ушла у людей из-под ног, упала на балкон третьего этажа. Вместе с ней это расстояние пролетела и девушка. Она получила сотрясение мозга, травму ноги и ссадины. После оказания помощи пострадавшую отпустили из больницы.

А мужчина вообще не пострадал, так как при падении смог зацепиться за решетку балкона, оставшуюся на месте.

Известно, что дом был построен в 1961 году, капремонт конструкций, в том числе балконов, намечался на 2023-24 годы.