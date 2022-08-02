Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 августа 2022 11:41

Еще 170 коронавирусных коек развернуто в Петербурге

Общее число мест почти достигло полутора тысяч
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге снова разворачивают ковидные койки.

В Петербурге снова разворачивают ковидные койки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 170 коек для больных коронавирусом развернуты в Петербурге. К этому власти города подтолкнуло растущее число пациентов с ковидом. Только за последние сутки заразились 1635 человек. Это вдвое больше, чем неделю назад. За две недели рост заболеваемости составил 400%

- В Петербурге увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн развернуто еще 120 коек, а в Городской больнице №20 (поликлиника на Ленсовета) - еще 50, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Всего в городе для приема больных с COVID-19 имеется 1479 коек. За сутки число госпитализированных горожан составило 205 человек. Пока коечный фонд загружен менее, чем на треть.

Выздоровел еще 971 пациент, скончались от коронавируса семеро.