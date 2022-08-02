Фонтан в парке 300-летия Петербурга отключили из-за купающихся десантников

Фонтан в парке 300-летия Петербурга отключили из-за купающихся людей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парке 300-летия Санкт-Петербурга отключили фонтан "Маяк". Комплекс перестал работать из-за десантников, которые купались в нем несмотря на просьбы компании "Водоканал" не делать этого. Поэтому специалисты отключили подачу воды в 13 часов вплоть до 3 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Несмотря на многочисленные просьбы предприятия воздержаться от купания в фонтанах, в Приморском районе было замечено большое количество ныряющих в фонтан нарушителей, - рассказали в компании.

Фонтан отключили, чтобы купающиеся не сломали и не повредили его оборудование. А также не пострадали сами.

В "Водоканале" напомнили, что купаться в фонтанах опасно и негигиенично. Вода в фонтанах может содержать кишечные инфекции и болезнетворные бактерии.