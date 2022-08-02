В музее-усадьбе Репина «Пенаты» отреставрировали «башенку Шехерезады»

Доступ в «Башенку Шехерезады» в «Пенатах» открыли впервые с начала 1990-х годов. Фото: предоставлено музеем Академии художеств

«Башенка Шехерезады», разрушенная во время Великой Отечественной войны, вновь открыта для посещения. Это произошло впервые с 1990 года. На отреставрированный объект культурного наследия, который находится в музее-усадьбе художника Репина, гости «Пенат» смогут полюбоваться с 5 августа 2022 года. Напомним, уникальная деревянная беседка была любимейшим местом гостей «Пенатов» как при жизни Ильи Ефимовича, так и после его смерти. Здесь же Репин написал эскиз к своей известной картине «Какой простор».

- Когда начались работы по восстановлению объекта, стало понятно, что во время реставрации в 1960-е годы в конструкции башенки, ее цветовом решении и декоре было допущено много неточностей, противоречащих историческим данным, - рассказала руководитель PR-отдела Музея Академии художеств Наталья Каратеева. - Некоторые из элементов объекта удалось привести в соответствие с иконографическими материалами.

Как сообщили в музее, сама смотровая площадка «Башенки Шехерезады» будет закрыта для посещения.

СПРАВКА «КП»

«Башенка Шехерезады» была построена на Чугуевой горе в парке около 1912 года. Во время войны была разрушена, восстановление началось в начале 1960-х. К 1990 году состояние беседки признали аварийным и закрыли. Работы по сохранению объекта культурного наследия начались в 2021 году.