МЧС предупредило о тумане в Ленобласти 3 августа

Туман накроет Ленобласть 3 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После дождливых дней в Ленинградской области опустится туман. Об этом местных жителей предупредили в МЧС региона. Белая пелена накроет область в ночь на 3 августа и продержится все утро. А днем уже станет значительно теплее.

- 3 августа ночью и утром в отдельных районах туман, - сообщили в пресс-службе спасателей.

В начале ночи на востоке области продолжат идти небольшие дожди, которые днем уже закончатся. Температура будет в районе плюс 10-15 градусов.

Днем станет намного приятнее. Погода обещается быть теплой, до 21-26 градусов, с мягким юго-западным, южным ветром до 3-8 метров в секунду.

В четверг, 4 августа, погода станет еще теплее, даже жаркой. Температура поднимется до плюс 27 градусов, солнце будет светить ярко и без дождей.