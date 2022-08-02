Пожар на Адмиралтейских верфях в Петербурге потушили спустя три часа Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели потушили пожар на строящемся судне. Возгорание произошло в 11:24 часов 2 августа 2022 года на "Адмиралтейских верфях", которые располагаются на набережной реки Фонтанки. Загорелся строящийся рыболовецкий траулер "Механик Маслак". С огнем пожарные боролись три часа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Огонь охватил рыболовецкий траулер, который строился на верфях, - рассказали в МЧС.

Известно, что на судне загорелся третий морозильный трюм размером 20 на 15 метров. Ранг пожара был повышен до третьего номера. Весь персонал с траулера был эвакуирован. Из людей никто не пострадал.

Для спасения судна на верфи прибыли 14 пожарных машин и 58 человек личного состава МЧС Петербурга. Пожар удалось ликвидировать к 14:30 часам. Причина возгорания устанавливается.