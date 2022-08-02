Женщина подожгла дверь квартиры соседки и подала на нее в суд из-за лая собаки в Петербурге

Женщина подала в суд на соседку из-за лая собаки в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге женщина решила через суд заставить соседку избавиться от собаки. Жительница дома на улице Всеволода Вишневского заявила, что из-за лая соседской собаки у нее развилось заболевание психики и попыталась через суд выгнать пса, а также потребовала выплатить ей 100 тысяч рублей. Об этом 2 августа 2022 года рассказали в пресс-службе судов города.

- Хозяйка собаки, которую она взяла из приюта, пояснила, что животное лает только если кто-то проходит мимо ее входной двери либо же звонит в дверь. Также она рассказала, что соседка, подавшая в суд, в марте 2021 года подожгла дверь в ее квартиру. Тогда было возбуждено уголовное дело, которое закончилось штрафом, - рассказали в суде.

Другие соседи, выступившие как свидетели, сказали, что собака неудобства им не доставляет. Поэтому суд принял решение отказать в иске женщине. Однако та решила пойти по судебным инстанциям дальше. Санкт-Петербургский городской суд назначил судебное заседание на сентябрь.