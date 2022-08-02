Прогнившую арматуру назвали причиной обрушения балкона в Петербурге

Арматура балкона сгнила за два года. Фото: ГСУ СК РФ по СПб
В Жилищном агентстве Красногвардейского района назвали причины обрушения балкона в доме на Новочеркасском проспекте. ЧП, в результате которого пострадали два человека, произошло вечером 1 августа.
- Сгнившая арматура стала причиной обрушения балкона квартиры на четвертом этаже жилого дома на Новочеркасском проспекте, 32, корпус 2, - пишет «Мойка 78».
По словам районных чиновников, данный дом обследовали два года назад, но тогда этот балкон в число семи аварийных не попал. Но в петербургском климате арматура быстро прогнила и конструкции не выдержали, когда на балкон вышли двое молодых квартиросъемщиков.
В результате падения 24-летняя девушка получила травмы головы и ноги, а 28-летний спутник жизни сумел уцепиться за решетку балкона и забрался обратно в квартиру.
Балкон уже пообещали восстановить по программе капремонта. Правда, не сказали когда. А потерпевшие могут обращаться в суд за компенсацией.
Проверку по факту произошедшего уже начал Следственный комитет.