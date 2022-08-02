Сын убил мать ударом ножа в шею в Петербурге

Петербуржец убил мать ударом ножа в шею Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сын убил мать, перерезав ей горло. Трагедия произошла в Выборгском районе города. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 1 августа 2022 года женщина должна была выйти на работу, однако, когда там она не появилась, коллеги начали беспокоиться.

- Женщина на звонки не отвечала, входную дверь в квартиру также не открывала. Тогда знакомые обратились в полицию, - сообщает источник.

Когда же на место прибыл наряд полиции и вскрыл входную дверь, то обнаружил внутри женщину с ножевым ранением на шее.

Началось расследование и по "горячим следам" был задержан 32-летний сын погибшей. Предположительно, именно он убил свою мать, перерезав ей горло.

С места преступления были изъяты ножи, мобильные телефоны, отпечатки пальцев и обуви. Возбуждено уголовное дело.