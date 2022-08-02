В Волхове ищут мужчину, жестоко избившего овчарку

В Волхове хозяин избил овчарку. Фото: Алексей Брицун/Телеграм

Волхов гудит как пчелиный улей. Местные жители пытаются установить личность мужчины, который во дворе одного из многоквартирных домов жестоко, руками и ногами, избил свою овчарку.

- Друзья! Прошу всех, кто может установить личность этого ... издевающегося над собакой, написать мне, - сообщил в своем телеграм-канале глава Волховского района Ленобласти Алексей Брицун.

На записи видно, как мужчина тянет за собой на поводке овчарку и начинает ее бить кулаками. Причем собака сжимается от страха и даже не пытается сопротивляться.

В соцсетях видео вызвало волну возмущения, владельца овчарки потребовали привлечь к ответственности. Глава района уже пообещал, что в ситуации разберутся, а «негодяя» обязательно накажут по закону.