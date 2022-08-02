Смольный опроверг внесение в категорию «под реновацию» домов после 1970 года постройки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном опровергли информацию о том, что дома постройки после 1970 года получили категорию "под реновацию". Об этом 2 августа 2022 года заявили в Жилищном комитете. Опровержение последовало после того, как активисты заметили паспорта зданий на портале "Наш Санкт-Петербург".

- Указанные на портале "Наш Санкт-Петербург" категории домов, в частности, "Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.", не имеют отношения к новой программе реновации, и записанные в эту категорию дома не являются автоматически кандидатами в программу развития территорий (КРТ). В программу не могут попасть также ни кирпичные, ни 7-этажные, ни 9-этажные дома, - заявили в комитете.

В комитете посоветовали жильцам домов, которые не согласны с данными в паспортах зданий, обратиться в администрацию района.