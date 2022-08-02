Наркотические марки изъяли на Пулковской таможне

Наркотические марки изъяли на таможне в Петербурге. Фото: СЗТУ

Четыре интересных письма изъяли сотрудники Пулковской таможни. В каждом из посланий они обнаружили «почтовые марки», которые на самом деле были синтетическими наркотиками в виде веселых картинок.

- Во всех случаях это были листки бумаги с рисунками, разделенными перфорацией на несколько частей. Письма следовали разным получателям в разные города за пределами России, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

После того, как экспертиза подтвердила наркотическую сущность «марок», было возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Эта статья предполагает очень жесткое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автора отправлений ищут.