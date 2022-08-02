Морошка бьет рекорды урожайности под Петербургом Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В этом году морошка бьет все рекорды урожайности. В лесах под Санкт-Петербургом и Ленинградской области "царской ягоды" настолько много, что ее даже не успели еще собрать все любители ягод. Об этом 2 августа 2022 года рассказал биолог Павел Глазков.

- Проверил места: был в полной уверенности, что ягода уже отошла, однако, она еще есть! Сейчас на пике тонкий, нежный и весьма необычный аромат морошки. "Царская ягода", собранная на излете плодоношения, идеальна для приготовления настоек. Петр I рекомендует, - рассказал Глазков.

Важно знать, что красная морошка - кислая и жесткая. Это еще не созревшие ягоды. А зрелая наоборот янтарно-желтая.

Отметим, что морошки много во Всеволожском районе. Также хорошо ягоду собирать в Кировском районе Ленобласти, особенно близ поселка Назия. Также хороший сбор идет на болотах южнее поселка Сосново.