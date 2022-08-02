Мужчину, убившего и расчленившего приятеля в Петербурге, арестовали на два месяца

Суд арестовал мужчину убившего и расчленившего своего приятеля в Петербурге / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, убившего и расчленившего своего приятеля. Заседание состоялось 2 августа 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Северной столицы.

- Следствие полагает, что 12 июля обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со своим приятелем, ударил его ножом, от чего мужчина скончался. После он расчленил тело пилой и вывез его в Ленобласть, - сообщили в пресс-службе.

Сам мужчина на суде вину признал и против меры пресечения не возражал. Сейчас его арестовали на два месяца до 30 сентября.

Напомним, что тревогу начала бить дочь убитого. Ее 42-летний очень уехал на такси 12 июля к своему знакомому в Колпино, ранее судимому уроженцу Архангельской области. В итоге части трупа были обнаружены 1 августа. Тогда же следователи и задержали подозреваемого.