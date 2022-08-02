Беглов и Дрозденко обсудили строительство Широтной магистрали

Беглов и Дрозденко обсудили реализацию проекта широтной магистрали скоростного движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили строительство Широтной магистрали скоростного движения - важной дороги для всего региона. Встреча Александра Беглова и Александра Дрозденко прошли 2 августа 2022 года в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Александр Дрозденко и Александр Беглов обсудили влияние на приграничные с Петербургом районы Ленобласти городской транспортной реформы, реализацию проекта широтной магистрали скоростного движения и совместную программу ремонта дорог к садоводствам, расположенным в области, - рассказали в администрации 47-го региона.

Новая широтная магистраль будет шестиполосной и сможет пропускать до 70 тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность трассы 27,4 километра. Она будет проходить от ЗСД и будет соединять Московский и Фрунзенский район. Также эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района и города Кудрово.