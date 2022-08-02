100 автобусов передаст Петербург Мариуполю

Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов и восстановит трамвайное движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург помогает Мариуполю восстановить движение общественного транспорта. Северная столица передаст городу-побратиму 100 автобусов. Об этом 2 августа 2022 года заявил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Известно, что в начале июля из Петербурга было отправлено в Мариуполь 34 автобуса. Остальные машины будут переданы до конца сентября. Также Петербург поможет городу восстановить трамвайное движение.

- Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения. Для нашего города трамвай – символ жизни, - отметил Беглов.

Градоначальник напомнил, что в блокадном Ленинграде движение трамваев восстановили уже 8 марта 1942 года, после того, как зимой были перебои с электричеством. В Мариуполе движение планируется запустить в 2023 году.