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Происшествия2 августа 2022 16:21

КАД встал в пробку из-за массового ДТП в Петербурге 2 августа

В аварию попали минимум шесть автомобилей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Массовое ДТП собрало пробку на КАД Петербурга 2 августа

Массовое ДТП собрало пробку на КАД Петербурга 2 августа

Фото: принтскрин видео.

На КАД Санкт-Петербурга массовая авария собрала пробку. Вечером 2 августа 2022 года на внутреннем кольце трассы после развязки с Шафировским проспектом произошло два ДТП. Причем в каждой аварии участвуют как минимум по три машины. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Замес на КАД после съезда на Шафировский проспект, - сообщили свидетели.

На кадрах, опубликованных с места аварии, видно, как в крайнем левом ряду стоят "паравозиком" три машины, впереди них еще один автомобиль, а чуть дальше еще один "тройничок". Судя по всему, столкновения оказались не очень серьезные, так как сильных повреждений не видно.

Тем временем пробка растянулась на три километра от Ржевки до 37-го километра КАД. Автомобилистам рекомендуют выбирать другие маршруты.