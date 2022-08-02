Дождливая погода на неделю продлила сезон морошки в лесах под Петербургом

В этом году ошеломительный урожай морошки. Фото: Павел Глазков

Дождливая петербургская погода продлила сезон морошки в лесах под Петербургом. Как рассказал биолог Павел Глазков, ягоды на удивление много. А поражает не только ее изобилие, а то, что царское лакомство должно было уже отойти в конце июля.

- В начале лета я давал прогноз на богатый урожай морошки. Но был один нюанс. У морошки бывают женские цветки и мужские. Плоды дают женские. И определить пол в начале цветения невозможно. Но я не ошибся, ягоды было много, - рассказывает нам Павел Глазков. - Еще морошка спеет наоборот - сначала у нее красные ягоды, а со временем она становится желтой. Сладкая она, когда желтая.

Желтая морошка появилась в лесах Петербурга и Ленинградской области в середине июля. Изобилие царской ягоды заметили во Всеволожском, Кировском и Приозрском районах. Эта ягодка любит болотистую местность. Глазков уверен, что хоть на календаре уже начало августа, то еще неделю-полторы можно будет встретить ее. А поспособствовало этому дождливая неделя.

- Морошка как любая лесная ягода любит сырость. Так что дожди нам были на руки. Как и солнечные деньки, которые умеренно постояли с нами, - считает биолог. - Сейчас окончательно созрела черника, собирать уже можно. В этом году есть голубика, она уже потемнела и через две недели можно собирать.

Любители тихой охоты могут готовить свои ведерки и в конце августа отправляться за клюквой. Биолог предсказывает богатый урожай этой осенней ягоды.