Смольный объяснил, какие дома попадают под реновацию в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга 2 августа 2022 года решило разъяснить важные вопросы закона о комплексном развитии территории (КРТ). В Смольном отметили, что под реновацию попадают только дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции.

- Также в границы КРТ могут включаться неаварийные типовые панельные дома, построенные с 1957 по 1970 годы, то есть "хрущевки". Но для этого они должны находиться в квартале, где планируется реализовать проект, - пояснили в Смольном.

На данный момент определены 22 такие зоны КРТ, в которые не попадает ни одна "хрущевка". В будущем такие дома могут включены в проект только если за реновацию проголосуют две трети или больше собственников в доме. На голосование отводится 90 дней.

Что касается других неаварийных домов типа "сталинок" и "брежневок", то они под проект реновации не попадают.