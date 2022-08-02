Солнечно и до плюс 24 градусов будет в Петербурге 3 августа

Тепло и солнечно будет в Петербурге 3 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два уже минувших дня в Санкт-Петербурге оказались очень дождливыми. За минувшие сутки в городе выпало 40 мм осадков, что почти половина месячной нормы. Но в ближайшие дни погода будет хорошей. В среду, 3 августа, в Северной столице сухо, солнечно и тепло.

- 3 августа в Петербурге будет переменная облачность, без дождей, ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха днем до плюс 22-24 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Дальше на буднях будет еще теплее. 4 августа снова без дождей, южный ветер, днем до плюс 25-27 градусов. 5 августа еще теплее, до 27-29 градусов.

А в выходные погода испортится. Снова придут дожди и температура воздуха опустится до 20-22 градусов.