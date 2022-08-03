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Общество3 августа 2022 5:14

Гребень антициклона принесет тепло в Петербург

Днем воздух в городе прогреется до +24 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Тепло возвращается в Петербург.

Тепло возвращается в Петербург.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гребень антициклона подарит теплую погоду северо-западной части России. Циклон «Фрида», проливший на Петербург больше трети месячной нормы осадков, окончательно покинул город. Уже к вечеру вторника над Северной столицей сияло солнце. А в среду начнет возвращаться и жара.

- Сегодня на погоду будет оказывать влияние гребень антициклона. Он уменьшит плотность облаков, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем 3 августа температура воздуха в Петербурге составит +22…+24 градуса. В Ленинградской области термометры покажут +20…+25.

Ветер ожидается юго-западный умеренный. Атмосферное давление пойдет в рост и составит 764 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В четверг сохранится солнечная погода, а температура поднимется выше +25 градусов.