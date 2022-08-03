Избитую в Волхове овчарку забрали у живодера и передали хозяину

Избитую овчарку вернули любящему хозяину. Фото: vk.com/britsunalexey

Счастливым образом разрешилась история с избитой в Волхове овчаркой. 2 августа об инциденте в соцсетях написал глава Волховского района Алексей Брицун. Он же опубликовал видео, на котором мужчина руками и ногами бьет собаку. Были начаты поиски и вскоре пса нашли уже одного. А вскоре объявился и его настоящий владелец.

- По ситуации с собакой: ее передали настоящему хозяину. Мужчина на пару дней уезжал по делам и оставлял пса знакомому. Сейчас этого знакомого ищет полиция, - рассказал Брицун на своей странице ВКонтакте.

Хозяин Акса - так зовут овчарку - уже отвел его на обследование в ветеринарную клинику. Оно показало, что, несмотря на побои, со здоровьем у пса все хорошо. Также владелец собаки написал заявление в полицию о жестоком обращении на своего уже бывшего приятеля. Как только того найдут, будут приняты все предусмотренные законом меры.