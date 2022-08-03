«Резиновую» квартиру с мигрантами нашли на Миллионной улице в ходе рейда полиции

На Миллионной улице нашли "резиновую" квартиру. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Резиновую» квартиру с мигрантами-нелегалами нашли в самом центре Петербурга. На жилье с обшарпанными стенами, двухъярусными кроватями и матрасами на грязном полу полицейские наткнулись в ходе рейда. Страшная квартира располагалась по соседству с элитным жильем за десятки миллионов рублей - на Миллионной улице.

- В ходе рейда было проверено более 800 квартир в 111 жилых домах. В одной из таких квартир в доме 17 по улице Миллионной выявлен факт массового проживания иностранных граждан,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По итогам рейда в полицию забрали 12 нелегалов, который привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Их ждет штраф и возможное выдворение из России.