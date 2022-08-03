Уличный художник Нельсон, которого выселяют из мастерской, обратился к губернатору Петербурга

Создателя дворика Нельсона могут выселить из того самого дворика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самый известный уличный художник Петербурга рискует остаться без жилья и мастерской. Нельсон Искандарян, уже более десяти лет работающий в подвале дома на улице Полозова, получил уведомление с требованием освободить помещение.

- До недавнего времени отношение администрации района было положительным с искренней моральной поддержкой. Но увы, все изменилось. Сегодня из жилищного агентства пришло уведомление освободить подвальное помещение в котором нахожусь с общего согласия жителей многоквартирного дома, - написал художник на своей странице ВКонтакте.

Там же он обратился с просьбой к губернатору города помочь решить вопрос. Тем более, что разрисованный за много лет дворик стал местной туристической достопримечательностью.

Позднее оказалось, что районная администрация тут ни при чем, а акт о выселении прислали чиновники Смольного, так как подвал числится городским имуществом.