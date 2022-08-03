Режим запрета полетов на юг России из Петербурга продлен до 11 августа

Ограничение полетов в 11 городов продлили до 11 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет полетов в 11 южных городов России. Попасть в них из Москвы, Петербурга и других регионов страны, можно только по железной дороге или на автомобильном транспорте.

- До утра 11 августа временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Решение о запрете полетов гражданских лайнеров принято по соображениям безопасности. Пассажирам советуют пользоваться открытыми аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе.