Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 7:33

Режим запрета полетов на юг России из Петербурга продлен до 11 августа

Об этом объявили в Росавиации
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ограничение полетов в 11 городов продлили до 11 августа.

Ограничение полетов в 11 городов продлили до 11 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет полетов в 11 южных городов России. Попасть в них из Москвы, Петербурга и других регионов страны, можно только по железной дороге или на автомобильном транспорте.

- До утра 11 августа временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Решение о запрете полетов гражданских лайнеров принято по соображениям безопасности. Пассажирам советуют пользоваться открытыми аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе.