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Общество3 августа 2022 8:03

Видео очереди в магазин H&M перед началом распродажи в Петербурге

С 3 августа открылась торговая точка в ТЦ «Галерея»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Открытия магазина ждали еще за час.

Открытия магазина ждали еще за час.

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

3 августа в торговом центре «Галерея» открылся магазин шведского бренда одежды H&M. Остальные петербургские магазины марки пока не работают, поэтому уже с утра на Лиговском проспекте стояла очередь из страждующих.

- ТЦ открывается в 10:00, но люди занимали очередь еще за час, - сообщает корреспондентка «КП-Петербург».

Причины для этого были. После распродажи остатков товара H&M полностью покинет Россию. Другими словами, кто успел, тот и купил. Ассортимент вещей и размеров будет сокращаться с каждым днем, поэтому и возник ажиотаж.

Даты открытия других магазинов H&M, которых в Петербурге насчитывается полтора десятка, пока не объявлены.