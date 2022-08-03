Видео очереди в магазин H&M перед началом распродажи в Петербурге

Открытия магазина ждали еще за час. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

3 августа в торговом центре «Галерея» открылся магазин шведского бренда одежды H&M. Остальные петербургские магазины марки пока не работают, поэтому уже с утра на Лиговском проспекте стояла очередь из страждующих.

- ТЦ открывается в 10:00, но люди занимали очередь еще за час, - сообщает корреспондентка «КП-Петербург».

Причины для этого были. После распродажи остатков товара H&M полностью покинет Россию. Другими словами, кто успел, тот и купил. Ассортимент вещей и размеров будет сокращаться с каждым днем, поэтому и возник ажиотаж.

Даты открытия других магазинов H&M, которых в Петербурге насчитывается полтора десятка, пока не объявлены.