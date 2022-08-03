Петербург восстановит движение трамваев в Мариуполе

Петербургские специалисты восстановят движение трамваев в Мариуполе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург поможет восстановить движение трамваев в городе-побратиме Мариуполе. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов. Также специалисты Горэлектротранса работают над запуском троллейбусов.

- Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения. Для нашего города трамвай – символ жизни, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Первый трамвайный маршрут в Мариуполе должны запустить в 2023 году.

Кроме того, Петербург передаст побратиму 100 автобусов. Первые 34 машины «Пассажиравтртранса» уже ушли на Донбасс. Оставшиеся отправят до конца сентября.