Роспотребнадзор пока не видит оснований для ввода ограничений в Петербурге

Маски пока не возвращаются. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Возвращать карантинные ограничения в Петербурге пока не будут. Несмотря на троекратный рост заболеваемости коронавирусом, абсолютные цифры пока не дают оснований для ввода обязательного масочного режима и прочих мер, с которыми город жил почти два года.

- Пока не планируем. Недостаточно количество заболевших. Учитывается много показателей: число задействованных стационаров, пациентов на ИВЛ, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

При этом она отметила важность вакцинации и ревакцинации, а также посоветовала руководителям организаций и предприятий города с ответственностью относиться к санитарным рекомендациям и здоровью персонала.

А вот в медучреждениях, которые по сути работы попадают в группу риска, масочный режим уже усилен.