От школьников Петербурга не будут требовать прививки от коронавируса для доступа на занятия

От школьников не будут требовать вакцинации для очных занятий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьников Петербурга не планируют прививать от коронавируса для допуска на занятия. Руководство школы не сможет отказать в очном обучении непривитым подросткам. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора.

- Не будем прививать школьников. Такого требования нет. Это не будет основанием для недопуска к занятиям, - заявила начальник отдела эпиднадзора управления Ирина Катаева.

Также в Роспотребнадзоре пока не видят оснований для ввода карантинных ограничений в городе. Несмотря на резкий рост заболеваемости, критический порог пока не превышен.

Но чтобы избежать возвращения мер, необходимо повышать коллективный иммунитет. Единственный вариант - вакцинация.

Напомним, что прививку от коронавируса могут сделать подростки в возрасте 12-17 лет. Причем с 15-летнего возраста письменное согласие родителей уже не требуется.