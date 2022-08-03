От школьников Петербурга не будут требовать прививки от коронавируса для доступа на занятия

От школьников не будут требовать вакцинации для очных занятий.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Школьников Петербурга не планируют прививать от коронавируса для допуска на занятия. Руководство школы не сможет отказать в очном обучении непривитым подросткам. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора.
- Не будем прививать школьников. Такого требования нет. Это не будет основанием для недопуска к занятиям, - заявила начальник отдела эпиднадзора управления Ирина Катаева.
Также в Роспотребнадзоре пока не видят оснований для ввода карантинных ограничений в городе. Несмотря на резкий рост заболеваемости, критический порог пока не превышен.
Но чтобы избежать возвращения мер, необходимо повышать коллективный иммунитет. Единственный вариант - вакцинация.
Напомним, что прививку от коронавируса могут сделать подростки в возрасте 12-17 лет. Причем с 15-летнего возраста письменное согласие родителей уже не требуется.