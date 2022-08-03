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Общество3 августа 2022 10:25

Территорию Сытного рынка в Петербурге благоустроят к осени

В планы по реконструкции внесли изменения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сытный рынок приведут в порядок.

Сытный рынок приведут в порядок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый этап старейшего в Петербурге рынка - Сытного - завершат к осени нынешнего года. Но планы немного поменялись. Для капитального строительства сейчас не время, поэтому обновление пройдет малой кровью.

- Вместо глухого ряда ларьков появятся павильоны с двусторонними витринами, перед ними появится пешеходная зона со скамейками для отдыха, - пишет «Петербургский дневник».

Вдоль Сытнинской улицы выстроится ряд кафе и магазинов, а торговля вещами и сезонными продуктами уйдет в центральную часть рынка. Появятся дополнительные проходы во внутренний двор. Все ветхи конструкции будут снесены.

В будущем историческое здание рынка отреставрируют, при этом владельцы хотят сохранить «экосистему» и сложившийся порядок жизни рынка.