Бывшего директора «Водоканала Санкт-Петербурга» выпустили из СИЗО

Экс-директора "Водоканала" отпустили из "Крестов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшего директора петербургского «Водоканала» Александра Данилова выпустили из следственного изолятора «Кресты». 14 июля он был арестован по делу о причинении ущерба предприятию почти на 900 миллионов рублей, однако теперь его статус изменился на свидетеля.

- 2 августа вынесено постановление о непричастности Данилова к совершению преступления, уголовное преследование прекращено, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями проходят еще трое действующих и бывших сотрудников «Водоканала». Они пока остаются по стражей.

По версии следствия, они заключали договоры на подключение новых объектов к сетям водоснабжения, но в носили недостоверные данные в единую систему «Водоканала», на чем смогли похитить огромные суммы.

Сначала речь шла об ущербе в 172 миллиона рублей, потом - 742, а сейчас следствие говорит про 890 миллионов.