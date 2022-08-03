Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg пройдет в Выборге

В Выборге пройдет инженерный фестиваль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выборг примет Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg. Его инициатором стал Информационный центр атомной отрасли Петербурга. С 12 по 14 августа средневековой город станет площадкой для мультинаучного обсуждения и решения современных вопросов инженерии.

- Участники и волонтеры посмотрят на средневековый город глазами инженеров, обратят внимание на взаимовлияние культуры и развития инженерной мысли, - комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.

В списке мероприятий значатся мастер-классы от местных хранителей традиций средневекового Выборга, экскурсии по городу с инженерным уклоном, лекции и представления.

Изюминка фестиваля — вечерняя программа в Выборгском замке — выступления групп OQJAV, POLNALYUBVI, «Мегаполис». В парке «Монрепо», который станет основной площадкой мероприятия, фестиваль завершится лекцией эксперта по музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленобласти.