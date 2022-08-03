Строительство крупных мусорных заводов началось в Петербурге

В Петербурге начинают строительство крупных мусорных заводов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началось строительство крупных мусорных заводов. В городе появится первый завод по переработке мусора КПО "Волхонка". Этим занимается АО "Невский экологический оператор". Об этом 3 августа 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Первую очередь завода на Волхонском шоссе планируется ввести в эксплуатацию осенью. Вторую очередь можно ожидать примерно через год. По остальным объектам идет процесс изыскания и проектирования, срок запуска — 2024 год, - пишет издание.

На данный момент в Петербурге и Ленобласти нет современных перерабатывающих заводов, а лишь крупные полигоны. Благодаря заводам будет в разы сокращаться количество отходов, которые просто отправляют на захоронение.

Также это предполагает комплексное решение, которое включает в себя и обновление контейнерных площадок, где появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.