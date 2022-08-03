Договор о реконструкции Апраксина двора хотят расторгнуть через суд

Смольный судится с бывшим инвестором Апраксина двора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывшую компанию-инвестора реконструкции Апраксина двора выгоняют с объекта. Комитет имущественных отношений Петербурга подал в суд с требованием расторгнуть договоры на реконструкцию корпусов 12 и 51 по адресу: Садовая улица, 28–30.

- Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга и инвестор заключили договор, по условиям которого Комитет предоставляет здание для осуществления инвестиционного проекта по реконструкции, - говорится в материалах дела на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Договор был одним из нескольких аналогичных, заключенный инвестором со Смольным в начале 2000-х годов. Однако реконструкция фактически не была выполнена, в том числе из-за трудностей по линии охраны памятников архитектуры.

Позднее стратегическим инвестором работ в Апраксином дворе стала другая компания, также не осилившая реконструкцию. В 2021 году власти Петербурга нашли третьего претендента. Компания Glorax намерена вложить в объект 50 миллиардов рублей. Работы рассчитаны до 2029 года.