Мужчину засосало в болото в Ленобласти

Мужчину, застрявшего в болоте, спасли в Ленобласти / Фото: Аварийная служба ЛО

В Ленинградской области мужчина отправился на болото по грибы, да по ягоды. Однако коварная трясина засосала лесника и он не смог самостоятельно выбраться. Сигнал о ЧП поступил в аварийно-спасательную службу 47-го региона 3 августа 2022 года. Специалисты немедленно выдвинулись на помощь.

- Сегодня спасателям поисково-спасательного отряда города Тосно поступила информация, что мужчина не может выйти с болота в районе поселка Ульяновка, - рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Спасатели прибыли на место. Для того, чтобы достать мужчину, они использовали специальный надувной плот, который не тонул с болоте. Грибника успешно достали из трясины, эвакуировали в безопасное место, а после передали родственникам. По предварительным данным мужчина не пострадал.