Полиция завела уголовное дело на жителя ЖК «Рай в шалаше», напавшего на подростков

Полиция возбудила дело после конфликта мужчины с подростками в ЖК "Рай в шалаше" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Курортного района Петербурга завела уголовное дело на мужчину из элитного коттеджа в ЖК «Рай в шалаше», который накануне напал на группу подростков. Те сидели на уличной лавочке рядом с его домом и громко общались, что не понравилось жильцам дома. Супруга мужчины, а потом и он сам в грубой форме потребовали от подростков уйти. Для убедительности хозяин коттеджа держал в руке травматический пистолет, а потом пустил в ход кулаки.

- В ходе разбирательства было установлено, что конфликт произошел между 42-летним мужчиной, проживающем в этом доме и группой подростков. В ходе конфликта жилец дома ударил 16-летнего подростка по лицу. Несовершеннолетний доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Контроль за расследованием происшествия вяла прокуратура.

А пользователи соцсетей продолжают обсуждать поведения обеих сторон конфликта.