Спрос на стриптиз-клубы и необычные рестораны вырос в Петербурге в июле

Интерес к необычным ресторанам вырос в Петербурге в июле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге жители и гости города стали больше интересоваться необычными ресторанами и стриптиз-клубами. Спрос на заведения значительно вырос в июле 2022 года - на 30 процентов, особенно после резкого февральского падения. Об этом 3 августа 2022 года рассказал сервис по поиску ресторанов в Северной столице и Москве Restoclub.ru.

- С конца февраля люди стали заметно меньше ходить в заведения. Однако активность восстановилась уже в конце марта, а в июле выросла на 17 процентов по отношению к прошлому году, - сообщает сервис.

Предпочтения у людей тоже изменились. В последний месяц в Петербурге в полтора раза чаще стали искать различные бюджетные кафе, стриптиз-клубы и необычные рестораны. Это связано с тем, что в Северную столицу отправились туристы, которые не смогли поехать на зарубежные курорты, либо же тянули с отпуском из-за коронавируса. Поэтому они ищут интересные развлечения и уютные кафе в Культурной столице.