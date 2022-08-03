Петербург стал одним из самых курящих городов России

Петербуржцы оказались среди самых курящих жителей России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург оказался одним из самых курящих городов России. Исследование системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» показало, что на каждого жителя Северной столицы, включая детей и стариков, за полгода приходится почти по четыре пачки сигарет.

- Больше всего сигарет в пересчете на одного жителя с начала года купили в Нижегородской области, Петербурге и Краснодарском крае, - пишет РБК.

А вот если брать другую табачную продукцию, включая сигары, сиггариллы, жевательный табак, кальянные смеси, то тут Северная столица оказалась седьмой.

Напомним, что по оценке экспертов каждая пятая пачка сигарет в России является контрафактной.