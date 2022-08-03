Новенький автобус разбился под мостами на Южном шоссе

На Южном шоссе мост поймал очередную жертву. Фото: vk.com/spb_today

Еще один автобус пропал в ДТП под мостом на Южном шоссе. Водитель новенького лазурного МАЗа не рассчитал высоты своей машины и снес закрепленные на крыше баллоны. От удара у автобуса разбились два боковых стекла.

- На Южном шоссе автобус №288 не прошел под мостами, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что на прошлой неделе под теми же мостами у железнодорожной станции «Сортировочная» в один день застряли «Газель», сломавшая себе кузов , а также рейсовый автобус.

При этом ни одного автобусного маршрута в этом месте не проходит. Как отметили в Комитете по транспорту, водитель оказался в низком месте по собственной инициативе.