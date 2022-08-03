В Петербурге с 5 августа ограничат движение на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга рассказала о планируемых ограничениях на дорогах в Московском районе. Ограничение движения на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц в Санкт-Петербурге с 5 августа 2022 года вынудит автомобилистов искать другие пути обхода, либо же стоять в небольших пробках.

- Проезд на перекрестке будет ограничен в связи с работами по реконструкции газпроводной сети, - пояснили в ГАТИ.

Работы продлятся практически до конца месяца - до 27 августа, специально, чтобы к началу нового учебного года, а также возвращению горожан из отпусков, дорога уже была открыта.

Добавим, что рабочие организуют безопасный проход для пешеходов на перекрестке.