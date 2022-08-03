25 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» доставят в Петербург

Новую партию вакцины от коронавируса доставят в Петербург в августе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уже три недели идет подъем заболеваемости коронавирусом. В городе разворачивают новые ковидные койки, а жителей Северной столицы активно призывают сейчас пройти вакцинацию и ревакцинацию. Так, в ближайшее время в Петербург должны поставить новую партию вакцины "Спутник V" в количестве 25 тысяч доз. Об этом 3 августа 2022 года рассказали в правительстве города.

- Если учесть, какой сейчас темп вакцинации, прежде всего — повторной, это более пяти тысяч — запаса хватит на долгие месяцы, — отметил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На данный момент запас препарата в Петербурге есть, но его хватит лишь на 2,5 месяца. Поэтому перед осенью, когда подъем заболеваний начнется активнее, в Петербург доставят новую партию вакцины.

Добавим, что первичная вакцинация проводится в два этапа. Ревакцинация - в один этап первым компонентом вакцины.