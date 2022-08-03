Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 13:22

Имя киноактера Андрея Мягкова присвоили скверу на Ивановской улице в Петербурге

Звезда фильма «Ирония судьбы» родился и вырос в Ленинграде
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Имя Андрея Мягкова присвоено скверу на Ивановской улице.

Имя Андрея Мягкова присвоено скверу на Ивановской улице.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сквер имени Андрея Мягкова появится в Петербурге. Постановление о новых топонимических названиях подписал губернатор города на Неве. В честь звезды фильма «Ирония судьбы или с легком паром» назовут безымянное пространство на Ивановской улице.

- Присвоить безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования следующие наименования: сквер Андрея Мягкова - южнее дома №30 по Ивановской улице, - говорится в документе, размещенном на сайте Смольного.

Рядом с этим местом будущий артист жил после окончания войны.

Напомним, что Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Ребенком пережил годы блокады и едва не погиб при эвакуации с сестрой и мамой в 1943-м. После войны семья вернулась в город. Однако повзрослев будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, где и остался жить.

Актер умер в феврале 2021 года в возрасте 82 лет.