Имя киноактера Андрея Мягкова присвоили скверу на Ивановской улице в Петербурге

Имя Андрея Мягкова присвоено скверу на Ивановской улице. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сквер имени Андрея Мягкова появится в Петербурге. Постановление о новых топонимических названиях подписал губернатор города на Неве. В честь звезды фильма «Ирония судьбы или с легком паром» назовут безымянное пространство на Ивановской улице.

- Присвоить безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования следующие наименования: сквер Андрея Мягкова - южнее дома №30 по Ивановской улице, - говорится в документе, размещенном на сайте Смольного.

Рядом с этим местом будущий артист жил после окончания войны.

Напомним, что Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Ребенком пережил годы блокады и едва не погиб при эвакуации с сестрой и мамой в 1943-м. После войны семья вернулась в город. Однако повзрослев будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, где и остался жить.

Актер умер в феврале 2021 года в возрасте 82 лет.