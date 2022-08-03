Галерея умерших рок-звезд появилась в Петербурге

В Петербурге появилась галерея умерших рок-звезд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург всегда считался столицей русского рока. А теперь в Северной столице есть и галерея легендарных, но уже умерших рок-звезд. Она расположилась в арке около культового магазина "Кастл Рок" на Лиговском проспекте, дом 47. Автором проекта стал петербургский художник Дмитрий Монич.

- Наша многострадальная Небесная галерея уже готова. Это однозначно будет музыкальное культурное событие номер один не только в Питере, но и во всей России, - рассказал Дмитрий.

Прохожие фотографируются с кумирами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задумка такой галереи и Монича появилась еще в 90-е годы, когда он еще подростком ездил в рокерский магазин за футболками с любимыми группами.

Со сводов арки на прохожих смотрят Курт Кобейн, Егор Летов, Михаил Горшенев, Джим Моррисон, Честер Бенингтон, Сид Вишес, Виктор Цой, Элвис Пресли и другие музыканты, которые внесли огромный вклад в мир рока.

Автор проекта с 90-х вынашивал эту идею Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вскоре в арке также появится мягкая подсветка, чтобы галерею было видно даже в ночное время.